Salute: da gengiviti a carie, disturbi della bocca per 30 mln italiani

Roma, 20 giu. (AdnKronos Salute) – Gengive irritate, carie, dolore acuto quando addentiamo qualcosa di molto freddo o molto caldo. Sono questi i disturbi più frequenti del cavo orale che, insieme ad altre problematiche, colpiscono ben 30 milioni di italiani, secondo una ricerca dell’istituto GfK commissionata da Gsk Consumer Healthcare, condotta su 2.000 italiani. Dall’indagine è emerso che 8 intervistati su 10 dichiarano di soffrire di queste problematiche, ma anche che le conoscenze e la consapevolezza su come prevenirle lascia ancora a desiderare. Proprio con l’obiettivo di favorire una maggior consapevolezza sui disturbi della bocca prende il via “E tu di che dente sei?”, iniziativa di informazione e sensibilizzazione realizzata da Gsk Consumer Healthcare.

Nella ‘classifica’ dei disturbi del cavo orale la gengivite si colloca al primo posto e interessa il 47% degli intervistati, seguita dalla sensibilità dentinale con il 34%, problemi di placca e tartaro che coinvolgono il 42%, carie per il 29%, e problemi di alitosi riconosciuti dal 29% degli intervistati. Ma le percentuali di gengivite e sensibilità dentale crescono rispettivamente al 65% e 48% nel momento in cui vengono suggeriti i sintomi dei disturbi, segno che sono in molti a non sapere riconoscere il problema. Ancora oggi – sottolinea una nota – infatti persiste una scarsa conoscenza dei disturbi del cavo orale, cui si accompagna poca disposizione da parte degli italiani ad informarsi adeguatamente e approfondire i propri problemi rivolgendosi ad uno specialista – dentista, igienista dentale o farmacista (solo il 57% lo fa).

La campagna “E tu di che dente sei?”, che ‘viaggerà’ su diversi canali offline e online nei mesi di giugno, luglio e agosto, inviterà dunque gli italiani – prosegue la nota – a riflettere sulla propria salute orale e scoprire come riconoscere, prevenire e intervenire sui disturbi della bocca.

Attraverso la distribuzione di materiali informativi e di brevi questionari, l’iniziativa accompagnerà il pubblico alla scoperta dei sintomi e delle cause principali dei disturbi più comuni e fornirà i primi suggerimenti per affrontarli – anche attraverso l’utilizzo di rimedi specifici – invitando a rivolgersi ad uno specialista per gli approfondimenti necessari e l’individuazione dei rimedi più appropriati.

Saranno coinvolte nell’attività le principali insegne della grande distribuzione e circa 3.000 studi dentistici in tutta Italia dove saranno disponibili leaflet informativi sull’importanza della salute della bocca e della prevenzione, con focus su sensibilità dentale, disturbi gengivali e carie. Sul sito www.scopridichedentesei.it, il pubblico avrà l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze sui disturbi del cavo orale, di imparare a riconoscerli e prevenirli quotidianamente e attraverso visite regolari e periodiche presso gli specialisti.

“Da sempre, Gsk Consumer Healthcare è seriamente impegnata nell’educazione e sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi del cavo orale e sull’impatto che la salute della bocca ha sul benessere generale delle persone”, ha affermato Julien Pennaforte, direttore marketing Gsk Consumer Healthcare Italia. “L’iniziativa ‘E tu di che dente sei?’ – prosegue – è un esempio concreto del nostro costante impegno per informare il pubblico e invitarlo a riflettere sulla condizione di salute della propria bocca”.