Cittadella (Pd), l’intimo delle vigilesse? Lo decide il regolamento comunale

Nuovo regolamento della polizia locale approvato dal consiglio comunale di Cittadella, in provincia di Padova che, oltre a stabilire uniformi e taglio di capelli, mette dei paletti anche in fatto di biancheria intima. Le mutandine e il reggiseno, infatti, dovranno essere sempre di un colore che permetta di non essere visibile sotto i vestiti e sarà obbligatorio portare i collant anche d’estate. Il decoro prima di tutto in modo da non distrarre automobilisti e pedoni.

Come riporta la Stampa, la lista di restrizioni non finisce qui: dovrà essere utilizzato poco rossetto e trucco leggero. I capelli dovranno essere ordinati con poco gel ma soprattutto niente ciglia e sopracciglia finte. Per quanto riguarda i gioielli, non si deve esagerare: meglio un solo anello non appariscente. Decoro richiesto anche ai colleghi maschi: ok a barba e baffi purché curati, ma almeno loro avranno la libertà di scegliersi i boxer che piacciono di più. (a.mat.)

