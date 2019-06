Electrolux Susegana, firmato accordo: lavoro il sabato e robot

Condividi

È stato trovato l’accordo per lo stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso) in base al quale verranno sbloccati 130 milioni di investimenti per proseguire l’attività. Come riporta Federico Nicoletti sul Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso di oggi, l’ipotesi di accordo verrà vagliata dalle assemblee dei lavoratori il 2 luglio, con il voto finale vincolante.

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro l’accordo è per tre turni da sei ore anche il sabato sulle due nuove linee produttive. Procede l’automatizzazione del lavoro con i robot e una produzione assestata sui 94-96 pezzi l’ora, tra i cento teorici e gli 83 attuali. L’organico verrà sostanzialmente confermato. (t.d.b.)

(ph. Mateu Szymanski – Shutterstock)