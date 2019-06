Olimpiadi, Vonn tifa per Cortina: «votatela, è il massimo»

Condividi

Lindsey Vonn, campionessa statunitense dello sci, tifa per Cortina nell’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 tanto da lanciare un appello in un videomessaggio: «per favore votatela. Spero proprio che vinca, ho ricordi fantastici su quella pista ed è un posto incredibilmente bello in cui tutti hanno una grande passione per gli sport invernali. Quindi votate per Cortina, per le Olimpiadi è il massimo, e spero che ci vedremo lì».

Per l’assegnazione da parte del Cio delle Olimpiadi 2026 sono in corsa Milano-Cortina per l’Italia e Stoccolma-Are per la Svezia. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)