Verona, arriva il “Road Safety Forum” sugli stili di guida

Giovedì 27 giugno al Palazzo della Gran Guardia di piazza Bra a Verona a partire dalle 10 si terrà il “Road Safety Forum” organizzato da A4 Holding in cui sarà presentato il primo “Osservatorio stili di guida“. Si tratta di un’analisi dei comportamenti a rischio in autostrada al fine di monitorare l’evoluzione dei risultati nel tempo allo scopo di creare iniziative e campagne sulla base di indicatori obiettivi al fine di migliorare la sicurezza in viaggio.

La sicurezza stradale e quindi del viaggiatore è il primo obiettivo per gli operatori del settore siano essi operatori di mobilità, gestori di infrastrutture, costruttori di mezzi e veicoli o rappresentanti di Enti ed Istituzioni. Persone, infrastrutture e veicoli sono quindi il focus del Forum per condividere idee ed esperienze con i protagonisti del settore. Sarà l’occasione per descrivere lo scenario attuale e di domani della sicurezza su strada attraverso le esperienze di chi quotidianamente è chiamato a gestirla e a progettarla. L’evento è gratuito ma per motivi organizzativi è richiesta la registrazione. (t.d.b.)