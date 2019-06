Vicenza, nuovo esposto M5S su Borgo Berga

Condividi

Il Movimento 5 Stelle comunica di aver depositato un nuovo esposto in procura di Vicenza su Borgo Berga. I firmatari, i senatori Giovanni Endrizzi, Enrico Cappelletti, Barbara Guidolin e Orietta Vanin, ribadiscono «l’assenza delle necessarie valutazioni ambientali, idrauliche e paesaggistiche in violazioni delle normative regionali, statali ed europee», e aggiungono come «anche i lavori ancora in corso, di cui la SCIA del 2016, risultino privi dell’autorizzazione paesaggistica».

«Sono passati sei anni dall’avvio delle indagini – dichiarano i parlamentari pentastellati -. Il primo esposto è del 2013 e ad oggi non è stato ancora disposto alcun rinvio a giudizio. E’ ora che si chiudano le indagini ma anche si faccia chiarezza sulle motivazioni di tali ritardi che rischiano di portare alla prescrizione i reati ipotizzati. L’amministrazione comunale di Vicenza e Regione hanno ignorato comitati, associazioni, esposti, il parere del MIBACT che ha ribadito il vincolo paesaggistico e persino l’Unesco ha rilevato come il complesso edilizio abbia causato danni significativi e importanti con un impatto devastante nel suo contesto locale. Ora si deve chiudere questo capitolo», concludono.