Bankitalia, Angelini nuovo capo vigilanza al posto di Barbagallo

Un cambio importante ai vertici della Banca d’Italia. Paolo Angelini sostituirà infatti Carmelo Barbagallo (in foto) come capo del Dipartimento di vigilanza. Barbagallo ricopre quel ruolo dal 2014 e fu al centro delle cronache per il crac delle ex popolari venete Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Angelini è stato il vice di Barbagallo, che dal 1 luglio avrà un nuovo ruolo di funzionario. Si occuperà cioè di alta consulenza del direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e nei rapporti con la Vigilanza europea. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)