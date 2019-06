Chiuppano (Vi), maltempo: fulmine colpisce statua del santo

Condividi

Il maltempo che ha causato diversi danni al Nord si è abbattuto oggi anche sul Veneto. A Chiuppano (Vicenza) poco dopo le 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Daniele per la verifica della statua di San Michele Arcangelo probabilmente colpita da un fulmine questa mattina. A chiamarli il sindaco del comune in quanto si vedeva del fumo provenire dall’interno della statua.

La scultura di legno di San Michele Arcangelo ricoperta di lamierino alta circa un metro e mezzo è posta sulla sommità del campanile di 54 metri. La statua è stata monitorata dai vigili del fuoco con una termocamera, la quale ha rilevato ancora del calore all’interno dell’opera. Per poter operare in sicurezza è stato deciso l’intervento di una piattaforma aerea privata per lo smontaggio della statua dal piedistallo. (t.d.b.)

(ph. Vigili del fuoco)