Mamma da incubo tormenta i vicini per mesi: ecco cosa faceva

Essere una mamma single sicuramente non è facile. È comprensibile che la vita possa essere stressante, ma Katie Barraclough, giovane madre inglese di Hull, Inghilterra, per mesi ha reso un incubo la vita dei vicini. Ecco perché.

La donna organizzava molte feste, quasi una ogni sera, urlava con i suoi ospiti e teneva il volume della musica altissimo. I vicini non riuscivano a dormire la notte e spesso vedevano uomini sconosciuti e dai modi brutali attorno al suo appartamento. A quanto pare venivano consumati anche molti alcolici e le bottiglie vuote venivano lasciate in giardino. Un’anziana vicina sostiene anche che durante una di queste feste siano stati lanciati sassi contro la sua finestra, per divertimento. In tutto questo, in casa c’era anche un bambino piccolo. Dopo le varie denunce è arrivata la curiosa sentenza dei giudici, che vieta alla donna di far entrare in casa sua qualsiasi persona (escluso ovviamente il figlio). (t.d.b.)

(Fonte: Mirror)