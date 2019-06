Veneto 2020, Brugnaro: «lista civica trasversale»

Condividi

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in occasione della seconda edizione del “Foglio Hi tech festival” in laguna ha parlato delle elezioni regionali del 2020 in Veneto. Brugnaro sostiene la candidatura di Zaia, ma propone che alle sue spalle ci sia una «lista civica trasversale», non è chiaro se affiancata o in sostituzione di quella della Lega. «Io governo sostenuto da un’alleanza di centrodestra – ha spiegato Brugnaro – ma sono un uomo di centro, molto attento alle istanze delle categorie produttive, alle associazioni del lavoro. La mia proposta è quella di una lista regionale, un movimento civico trasversale, nel mio caso a sostegno del governatore Zaia, che possa aiutare un Veneto che diventi più autonomo».

«Che liberi certe mani e certe menti – ha aggiunto -. Non so se questo modello potrà essere ripreso in altre regioni o a livello nazionale. Ma la mia idea è quella di movimento aperto a tutti, che metta al centro l’idea di autonomia come efficientamento dello stato. Credo che una proposta di questo tipo potrebbe essere interessante per chi

è alla ricerca di una collocazione ed è smarrito». Ma l’idea di Brugnaro non è piaciuta al segretario nazionale della Lega in Veneto Gianantonio Da Re: «l’unico che non si ritrova nell’attuale momento politico è soltanto Brugnaro. Abbiamo già visto la lista fucsia all’opera e il risultato è stato che ora Chioggia ha un sindaco pentastellato – ha detto -. Apprezzabile l’endorsement di Brugnaro e la simpatia manifestata nei confronti del Presidente Zaia – ha aggiunto Da Re – ma alle regionali ci sarà una sola lista del Presidente candidato. D’altronde, le liste civiche create nella storia del Veneto sono durate davvero poco. Ricordo quella di Bepi Covre che fu divorata da Cacciari. Quella di Brugnaro – ha concluso Da Re – è una minestra riscaldata». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Imagoeconomica)