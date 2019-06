Belluno, 1500 in piazza per il Nevegal: «palestra dello sci in Veneto»

Condividi

Linkedin email Secondo gli organizzatori della manifestazione “Salviamo il Nevegal” ieri c’erano circa 1500 persone in piazza a Belluno, sfidando le avverse condizioni meteo. «Neanche la pioggia ha fermato l’amore per il Colle bellunese, palestra dello sci per tutto il Veneto» spiegano i manifestanti sulla pagina Facebook “Vivaio Dolomiti“. Il corteo è partito dalla stazione e ha raggiunto piazza dei Martiri. La preoccupazione che sta alla base di questa manifestazione è che dopo 70 anni possano chiudere gli impianti a fune. (t.d.b.) (ph. Facebook – Vivaio Dolomiti)

