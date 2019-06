Ieg, Camera Commercio non sarà socio unico “Vicenza holding”

Condividi

La Camera di Commercio di Vicenza non sarà socio unico di “Vicenza holding” e di conseguenza non potrà essere l’unico socio di riferimento vicentino in Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle fiere di Vicenza e Rimini, a causa della mancanza dei fondi necessari. Lo riporta Gian Maria Collicelli sul “Corriere del Veneto” di oggi nell’edizione di Vicenza e Bassano. L’ente camerale presieduto da Giorgio Xoccato detiene attualmente il 33% delle quote di “Vicenza holding” assieme a Comune e Provincia. Tutti e tre a loro volta detengono il 19% delle quote di Ieg.

Il piano delineato dall’allora presidente Paolo Mariani prevedeva che la Camera di Commercio acquistasse le quote di Comune, Provincia e “Vicenza holding”, diventato l’unico socio di riferimento vicentino in Ieg, sempre con il 19%. Dopo l’entrata in Borsa di Ieg, prima bloccata e poi effettuata, l’operazione avrebbe dovuto essere facilitata, ma secondo Xoccato l’ente camerale ha perso troppi soldi negli ultimi 2 anni e ora mancano i fondi necessari a completare l’acquisto. La riforma degli enti camerali secondo l’imprenditore ha inoltre provocato la riduzione dei ricavi, a fronte del mantenimento degli stessi servizi. Quindi il piano di investimenti è stato “congelato” e secondo Xoccato non verrà completato a breve termine. (t.d.b.)

