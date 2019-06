L’oroscopo della settimana (24-30 giugno): lo Scorpione ha la vittoria in tasca

Condividi

♈ – ARIETE

NUOVE CIRCOSTANZE CELESTI

Ci sono due circostanze astrali che ti riguardano da vicino: martedì 25 nei tuoi Gradi zodiacali vi sarà l’Ultimo Quarto di Luna e, nel contempo, Mercurio e la sua dinamica verve diventano amici, perché il pianeta entra nel Segno amico del Leone. Si abbandonano pertanto certe strade e certi meccanismi mentali, e concreti, per trovare nuove soluzioni a problematiche che ti annoiano da tempo…

♉ – TORO

PROTEZIONI E APPROVAZIONI

L’approvazione del Sole alle ardite istanze che Urano nel Segno comporta, grazia al sestile che lega i due valori planetari proprio nello svolgersi della settimana, fa in maniera che le rinnovate progettualità e le illuminate idee del momento si puntualizzino magicamente e con meravigliosa prontezza. Il silenzioso zampino della vigorosa protezione elargita da Saturno e Plutone dal Capricorno ha la sua ragion d’essere e funzionerà al meglio!

♊ – GEMELLI

LA BUONA STELLA DI VENERE

La buona stella rappresentata da Venere, ora nel Segno e appena superata la metà dei 30 Gradi in dotazione, addolcisce parecchio la tua settimana. Anche le faccende legate all’amore, alle emozioni, all’intensità emotiva trovano l’appoggio benevolo delle amiche stelle. Giove però, contrario e contrapposto, potrebbe fare in modo di essere dispettoso e, magari di azzerare le occasioni di sereno dialogo. Evidenziando ciò che è da evitare…

♋ – CANCRO

IN CONCRETISSIMO MOVIMENTO

Da subito il Sole nel Segno si mette in moto, perché si consiglia con l’energico e volitivo Urano nel Segno pratico e concreto del Toro, portando a compimento certe iniziative con gioiosa soddisfazione. Mercurio cambia casacca e si reca nel Leone, quindi nel Segno restano i passaggi di due pianeti assai energici, Sole e Marte, ben consigliati dalla mentalità imprenditoriale di Urano. Ma chi mai può avere adesso l’incauta l’ambizione di fermarti?

♌ – LEONE

ARGUZIA, SPIRITO E DINAMISMO

L’arguzia, lo spirito, il dinamismo di Mercurio sono finalmente a tua disposizione, specialmente da quando – da giovedì 27 – Mercurio fa la sua comparsa nei Grazi Zodiacali che ti spettano. Tutte le argomentazioni che riguardano Mercurio acuiscono per te il loro significato e di conseguenza le amicizie, i viaggi, la curiosità, i legami familiari saranno al centro della tua attenzione. Con chi ami ti uniscono gli stessi medesimi interessi.

♍ – VERGINE

EMOZIONI CHE SPIAZZANO

Ci sono emozioni che ti spiazzano, che ti sorprendono, che non avresti mai creduto altrettanto intense e vitali di come invero ti si presentano… Giove, Luna Nettuno e Venere, stuzzicanti e dispettosi, sono del parere che hai sottovalutato certe circostanze. C’è però più di qualche nota positiva, che ti fa sentire in grado di manifestare un nuovo quanto inatteso sprint nell’affrontare a viso aperto intoppi e ostacoli.

♎ – BILANCIA

RITROVA LA DIPLOMAZIA

Rivendicative prove di forza sarebbero da evitare: le circostanze celesti che adesso ti concernono potrebbero forse indicare che non saresti tu a gloriarti della palma della vittoria! I legami d’amore vanno bene, grazie ai buoni uffici di Venere, ma nei rapporti con gli altri sei spesso in tensione e non sempre ben disposto: c’è da domandarsi dove diavolo sia finita la tua famosa e sempre molto osannata diplomazia… Cerca dunque di ritrovarla!

♏ – SCORPIONE

HAI LA VITTORIA IN TASCA!

Sei davvero certo al 100% che gli obbiettivi perseguiti con tanta tenacia siano in linea con la tua vera convenienza? Adesso s’impone un esame critico del tuo modo di agire e soprattutto delle finalità a cui vuoi arrivare. Ma una volta chiariti i mille dubbi che ti tormentano, ingrana la marcia e procedi con il vento in poppa: non con la quarta marcia, ma addirittura in quinta! Con Nettuno positivo e i pianeti in Cancro hai la vittoria in tasca.

♐ – SAGITTARIO

USA PAROLE DOLCI

Giove, di stanza ora nella Seconda Decade del Segno, se la sta vedendo con Venere contraria, poiché posizionata nelle Seconda Decade dei Gemelli. Ti servono parole più dolci e affettuose, lievi come farfalle, per aggiustare in maniera definitiva certe tensioni latenti nel campo dei sentimenti. È vero che certi avvenimenti ti hanno deluso, ma è anche vero che non pregiudicano affatto la portata della tua forte capacità di amare.

♑ – CAPRICORNO

RIMPALLI POLEMICI

Le contestazioni di cui ultimamente sei stato oggetto hanno adesso dei rimpalli un tantino polemici: Marte nel Cancro opposto a Plutone e a Saturno innesta qualche fase più battagliera di altre. Il Sole stesso, che gode dei vivaci suggerimenti di Urano, è del parere che in tante cose è meglio non voler avere ragione a tutti i costi. Modi di fare meno suscettibili e più pacati ti faranno vivere assai meglio!

♒ – ACQUARIO

FIDUCIA, STIMA E AFFETTO

Nelle situazioni di coppia, che Venere ti farà vedere con gli occhi innamorati e con una partecipazione molto accentuata, è bene che non manchi il dialogo e che sia invece incentivata la confidenza reciproca. Aver fiducia l’uno nell’altro è il pilastro portante basilare per impostare rapporti di fiducia, di stima e per diventare veicolo di un affetto sincero e appagante. Nel lavoro non mancheranno le novità, che prenderai bene al volo.

♓ – PESCI

LUNA DIXIT…

Creativo come vogliono Luna e Nettuno insieme all’inizio della settimana, intuitivo al massimo grado, saprai capire da indizi impercettibili umori, indicazioni celesti e possibili sviluppi di situazioni ancora in embrione, senza sbagliarti neppure di una virgola. Le emozioni che avverti così intensamente ti portano a capire meglio chi ami e a dargli il meglio della tua attenzione, per crescere insieme. Periodo fecondissimo: in ogni settore!

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

