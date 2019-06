“Nazionale Cantanti Hip Hop” contro il narcisismo da trap: «più reale, meno virtuale»

Condividi

Il lato sportivo, in tutti i sensi, dell’hip hop. Che dovrebbe far riflettere anzitutti i giovani e giovanissimi che ascoltano questo genere ormai “classico”, assieme alla sua più recente e controversa evoluzione, la trap. Un veronese si è inventato la formula, già nota per i pezzi grossi della musica italiana, della “Nazionale Cantanti”, applicandola agli artisti hip hop italiani: Michele Michelazzo (sotto, in foto), 52 anni portati con baldanza, veronese di nascita e milanese d’adozione, una prima vita da avvocato, un passato di militanza politica nel Fronte della Gioventù e nel Fuan, a metà degli anni ’90 si butta nel campo culturale e artistico con l’associazione Alea di Gianmarco Mazzi, attuale responsabile degli eventi extra-lirica dell’Arena di verona e co-fondatore con Mogol della Nazionale Cantanti, e da lì comincia la vita da organizzatore di eventi, portando Ruggeri, i Timoria e i Casinò Royale all’università scaligera, e riempiendo il palazzetto a capodanno con tutti i vj di Match Music (creatura del suo «maestro», Edoardo Fiorillo).

Nella seconda metà degli anni ’90 va a vivere assieme all’«idolo» Mogol nella sua residenza umbra («una cittadella rinascimentale»), per curargli le relazioni esterne e, curiosamente, «giocare a calcio, passione scoperta da poco da Mogol, ogni giorno». Dal 1997 al 2001 é caporedattore di Tg Generation («tempi di totale libertà creativa»), per poi trasferirsi a Milano come freelance e autore televisivo, anche di spettacoli di cabaret. «I miei fiori all’occhiello sono però due: il programma in tarda serata “Borderline” su Rai 2 (già “Cyrano”, censurato per la presenza dell’irregolare Massimo Fini, ndr), e il ruolo di co-autore del Cyrano a teatro, sempre con Fiorillo». Fra ideazione di format e collaborazioni in televisione (Striscia la Notizia, Saturday Night Live), negli anni 2000 è l’ora del web, ad esempio con “Orrido Hotel”, trasmissione di comici su Youtube, fino ad arrivare oggi, o meglio al 2016 quando, diciamo così, si dà all’hip hop, dando vita alla Nazionale Cantanti omonima di cui è lo stratega digitale.

I nomi sono notissimi fra gli appassionati: Shade, Lanz Khan, Jangy Leeon, Strano e Thema dei Gemelli DiVersi, Eddy Veerus de Il Pagante, e i produttori Mazay, Drilionaire, Zef e Roofio (che é il capitano della squadra). Michelazzo li coinvolge in partite di beneficenza, che cominciano dalla nascita ufficiale il 21 marzo 2017, allenandoli in un prestigioso centro sportivo di Milano. «Adesso siamo impegnati da una parte con il “Gioca con noi”, una partita settimanale con ragazzi che arrivano da tutta Italia, fan che ci contattano via Instagram per giocare coi loro beniamini, e dall’altra con “Hit Par Ade”, tornei a cui siamo invitati da associazioni in giro per il Paese». Tutto volontariato? No, e Michelazzo precisa con una punta di polemica: «quella per cui fare del bene si farebbe solo gratis é un’idea cattocomunista. Perchè devo vestirmi di sacco, per essere buono? Il bene può essere anche un modello di business». La replica potrebbe essere che così rischiano di non beneficiarne coloro che hanno meno denaro rispetto a chi ne ha di più, ma ciò che gli preme è un’altra cosa: «far imparare ai ragazzi a realizzare da sè, e quindi a realizzarsi».

Per capirsi: «uno di loro ha imparato a organizzare un torneo: chi vincerà, giocherà contro di noi. L’ambizione é far loro scoprire il piacere della concretezza per un fine positivo». La partita vera, per così dire, quella della vita, riguarda infatti un problema che non è esagerato definire epocale: il rapporto distorto che l’ultima generazione di adolescenti e pre-adolescenti ha con la realtà, mediata quotidianamente, sistematicamente e ormai indissolubilmente dal piano virtuale dei social, Instagram su tutti. Un mezzo, che é anche messaggio, di cui generi come l’hip hop si serve alla grande, e da cui è alimentato altrettanto alla grande: «certo, perchè oggi», spiega Michelazzo, «ad essere decisiva è la rappresentazione continua del personaggio, il racconto della sua giornata, in una sorta di Grande Fratello permanente. Il prodotto-disco si vende sulla base della simpatia suscitata da questo racconto ininterrotto, della serie: “ti ascolto sulla base di quello che tu musicista mostri di te”».

Questo però, ammette, ha una conseguenza da non sottovalutare: «i ragazzi abituati a guardare, invece di dire “studio al conservatorio”, pensano già di poter essere come loro, cercando di avere più follower possibili, in una sindrome egoriferita per cui un ragazzino invece di conoscere una tipa al bar, la cerca solo online. Son già bravi a “vendersi” a quell’età. Ma andate a lavorare!, dico io». Tutto questo, va detto, investe più il mondo della trap, perchè l’hip hop «è più elaborato, in alcuni casi direi colto, attira anche i trentenni, e certo è un genere sessista, ma la trap è più estrema, e non è un caso se ai trapper non frega niente di rendersi disponibili per iniziative come può essere una Nazionale Cantanti». Quel che non va, comunque, almeno se non si vuole cadere nel facile alibi moralista, è non mettere nel conto anche le responsabilità di genitori e scuola: «l’educazione che si riceve è importantissima, e non devo dirlo che io non sono un pedagogo. Ma se un genitore è disattento o un professore non spega più l’analisi grammaticale, la mente di un giovane, che è un campo libero, diventa libera sì, ma per far cosa?». Ecco che la ribellione giovanile, se prendiamo alcuni testi delle canzoni, non ha più come bersaglio qualcosa di esterno, l’autorità, ma si rivolge all’interno, in un inquietante meccanismo narcisistico: «ora si ribellano contro se stessi, perchè pensano “il sistema sono io, e non mi piace”». Meglio uscire dalla cella dell’io e andarsi a fare una bella sudata in campo. Quello con l’erba. Quello della realtà là fuori.