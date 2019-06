Nuoto, Raoul Bova: «farò film su Manuel»

Condividi

In occasione della seconda giornata del “trofeo Sette Colli Internazionale di nuoto” l’attore Raoul Bova ha incontrato il presidente della Federazione nazionale nuoto Paolo Barelli e il nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo, in sedia a rotelle dopo il ferimento di febbraio in una sparatoria. Con loro anche l’ex campione Massimiliano Rosolino.

Bova ha manifestato l’intenzione di realizzare un film in cui si raccontino le storie dei nuotatori, le cui riprese inizieranno a breve. Barelli ha proposto subito la storia di Bortuzzo e del suo coraggio. «Recitare al fianco di Raoul e Rosolino – ha detto Manuel – sarà un onore per me. Ringrazio di questa opportunità il presidente Paolo Barelli, Rauol Bova e Massimiliano Rosoino. Grazie a tutti voi per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno. Cercherò di fare il mio meglio». (t.d.b.)

ph. Manuel Bortuzzo – Instagram