Veneto 2020, Da Re (Lega): «no a liste civiche»

Il segretario nazionale della Lega in Veneto Gianantonio Da Re (in foto) commenta le parole di ieri del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che, appoggiando l’autonomia e la candidatura di Luca Zaia alle elezioni regionali venete del 2020 proponeva una «lista civica trasversale» per attrarre gli elettori di centro. «L’unico che non si ritrova nell’attuale momento politico è soltanto Brugnaro» ha detto Da Re.

«Abbiamo già visto la lista fucsia all’opera e il risultato è stato che ora Chioggia ha un sindaco pentastellato. Apprezzabile l’endorsement di Brugnaro e la simpatia manifestata nei confronti del Presidente Zaia – ha aggiunto Da Re – ma alle regionali ci sarà una sola lista del Presidente candidato. D’altronde, le liste civiche create nella storia del Veneto sono durate davvero poco. Ricordo quella di Bepi Covre che fu divorata da Cacciari. Quella di Brugnaro – ha concluso Da Re – è una minestra riscaldata».

(ph. Facebook – Gianantonio Da Re)