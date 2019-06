Boicottano festival neonazista comprando tutta la birra del paese

Condividi

Hanno comprato tutta la birra in vendita nel paese per boicottare il festival neonazista “Schild und Schwert” (Scudo e Spada) in programma sabato scorso ad Ostritz, piccolo comune della Sassonia. Come raccontano i media locali, i protagonisti sono stati i cittadini del paese che, muniti di carrelli e borse della spesa, hanno comprato centinaia di casse di birra svuotando i supermercati e i bar del paese e facendo diventare un flop la manifestazione di estrema destra.

Al raduno, infatti, si sono presentate circa 300 persone. E, come se non bastasse, la polizia ha sequestrato circa 4.400 litri portata da casa dagli skinhead. Tutta la birra comprata verrà utilizzata nella prossima festa di paese. (a.mat.)