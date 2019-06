Estate da “sballo” con Marijuolo: il primo ghiacciolo alla cannabis

Condividi

Linkedin email

Mentre da un lato il ministro dell’Interno Matteo Salvini dichiara “guerra” ai negozi di cannabis light e a tutte le manifestazioni che possano anche solo lontanamente alludere all’uso di droghe, alcune coraggiose aziende lanciano sul mercato prodotti che hanno a che fare con la cannabis.

Dopo la cannabis light in omaggio con i libri arriva il primo ghiacciolo al gusto cannabis, chiamato goliardicamente “Marijuolo” della marca Doringel Selezione D. Oro. «Dopo circa 6000 anni dalle prime coltivazioni di canapa in Cina, nasce in Italia Marijuolo: uno stecco buonissimo, anzi… Stupefacente! – si legge sulla pagina Facebook dell’azienda -. Preparato con estratti, infusi e olii essenziali di canapa sativa, frutto di una collaborazione esclusiva con Mia s.r.l., Marijuolo è il primo stecco alla cannabis realizzato a livello industriale. Naturalmente privo di proprietà psicoattive, la produzione rispetta scrupolosamente tutte le direttive nazionali ed europee in materia: il prodotto è quindi totalmente legale e sicuro per il consumo umano».

«L’estrazione degli olii essenziali, seguendo la tecnica della distillazione in corrente di vapore, consente di preservare le doti benefiche del cannabidiolo, o CBD, uno dei cannabinoidi più abbondanti nella canapa – prosegue la nota -. Non solo privo di qualsivoglia effetto drogante, ma anche dotato di numerose proprietà benefiche, l’olio di CBD è efficace contro ansia, stress quotidiano e dolori fisici, aiuta il sonno e rilassa il corpo. Dall’inconfondibile gusto di cannabis, lo stecco non contiene coloranti artificiali, glutine né OGM. Marijuolo: ogni morso è un’esperienza». Ora non resta che assaggiarlo. (t.d.b.)