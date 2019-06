Grillo, ‘a luglio maratona incontri per Patto Salute’

Condividi

Roma, 24 giu. (AdnKronos Salute) – Per tre giorni, l’8, il 9 e il 10 luglio, il ministero della Salute si aprirà all’ascolto dei protagonisti della sanità italiana, in vista della definizione del Patto per la Salute 2019-21 che sarà stipulato da Governo e Regioni per progettare le politiche sanitarie del prossimo triennio. Sarà una vera e propria ‘maratona’ per rilanciare i temi del nuovo Patto dal punto di vista dei rappresentanti dei tre pilastri del nostro Servizio sanitario nazionale: chi lavora, chi produce e le associazioni di cittadini e pazienti, informa il ministero della Salute in una nota.

“In questi mesi – dichiara il ministro della Salute, Giulia Grillo – stiamo lavorando con le Regioni per scrivere il Nuovo Patto per la Salute e per l’occasione voglio inaugurare un nuovo modo di fare innovazione partecipata, prestando ascolto ai protagonisti del nostro Servizio sanitario nazionale e raccogliendo le loro idee e proposte. Sono certa che arriveranno indicazioni preziose. Il Servizio sanitario nazionale siamo noi, costruiamo insieme il futuro”.

Per partecipare all’iniziativa bisogna fare richiesta di iscrizione entro la mezzanotte del 2 luglio, esclusivamente seguendo le indicazioni sul sito del ministero della Salute, www.salute.gov.it/pattosalute, inserendo negli appositi form i propri dati e una proposta sintetica dell’intervento. Sul sito saranno comunicati tutti i dettagli dell’iniziativa. Non saranno accettate richieste di partecipazione attraverso altri canali, mail o telefonate.

La maratona per il Patto della Salute si svolgerà a Roma negli Auditorium delle due sedi del ministero a seconda del numero dei partecipanti: 8 luglio Federazioni Ordini professionali, società scientifiche, associazioni professionali, sindacati, Auditorium ministero della Salute, Lungotevere Ripa/Ribotta; 9 luglio Associazioni delle imprese, farmaci, dispositivi, ricerca e sviluppo, Auditorium ministero della Salute, Lungotevere Ripa; 10 luglio Associazioni di pazienti, attivismo civico, Auditorium ministero della Salute, viale Giorgio Ribotta.