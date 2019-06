Migranti, Salvini a vescovo Torino: «dia soldi a 43 italiani»

Condividi

Il monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo del capoluogo piemontese, oggi si è dichiarato «disponibile ad accogliere senza oneri per lo Stato questi fratelli e sorelle al più presto, se questo può servire a risolvere il problema» della Sea Watch, ancora al largo di Lampedusa con i migranti.

Matteo Salvini risponde su Facebook: «caro Vescovo, penso che Lei potrà destinare i soldi della Diocesi per aiutare 43 Italiani in difficoltà. Per chi non rispetta la legge i nostri porti sono chiusi». (a.mat.)

