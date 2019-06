Mostra Cinema Venezia, argentina Martel presidente giuria

Condividi

Sarà la regista argentina Lucrecia Martel (in foto) la presidente della giuria della 76esima mostra internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre. «E’ un onore, una responsabilità e un piacere far parte di questa celebrazione del cinema, dell’immenso desiderio dell’umanità di capire se stessa» ha dichiarato la cineasta 52enne, autrice di pellicole quali “La niña santa” e “Zama”.

«Quattro lungometraggi e una manciata di corti, in poco meno di vent’anni, sono bastati a fare di Lucrecia Martel la più importante regista latino americana, e una delle maggiori al mondo – ha commentato il direttore della Mostra Alberto Barbera -. Nei suoi film, l’originalità della ricerca stilistica e il rigore della messa in scena sono al servizio di una visione del mondo esente da compromessi, dedita all’esplorazione dei misteri della sessualità femminile, delle dinamiche di gruppo e di classe. Le siamo grati per aver accettato con entusiasmo di mettere il suo sguardo esigente ma tutt’altro che privo di umanità al servizio dell’impegno che le viene richiesto». (t.d.b.)

