Rubate chitarre a Tom Walker. L’appello: «veronesi aiutatemi»

Era praticamente tutto pronto per la sua esibizione al teatro Romano di Verona quando Tom Walker si è accorto che dal furgone con all’interno tutti i suoi effetti personali erano sparite due chitarre.

Il cantante ha lanciato un appello su Twitter: «per favore aiutatemi! Oggi a Verona mi hanno rubato una Gibson Hummingbird e una Ibanez Hollow Body. Se vivete in Italia, soprattutto a Verona, per favore condividete questo post. Sono assolutamente distrutto, le avevo acquistate di recente».

PLEASE HELP!!! Today in #Verona two of my Guitars have been stolen from our van. 1 Gibson hummingbird and 1 ibanez hollow body electric guitar. If you live in Italy, especially Verona please share this. I’m absolutely gutted, I only purchased both guitars recently. pic.twitter.com/t2laIrxKgJ

— Tom Walker (@IamTomWalker) 23 giugno 2019