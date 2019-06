Olimpiadi 2026, Moretti: «Salvini e M5S non le volevano»

Condividi

All’indomani dall’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, arriva il commento dell’europarlamentare e consigliera regionale veneta del Partito Democratico, Alessandra Moretti. «Rappresentano una svolta economica per un Paese che è inchiodato alla stagnazione a causa di un governo incapace: ci sono in ballo 4,5 miliardi di Pil in più e 36 mila nuovi posti di lavoro, secondo gli studi delle università Ca’ Foscari e Bocconi».

«Eppure – continua Moretti – c’è chi come Salvini non le voleva, accusando Renzi di perdere tempo a pensare alle Olimpiadi, e come i grillini del No ideologico a tutto ciò che è guardare avanti, che a Torino e Roma hanno rifiutato questa grande occasione di sviluppo. Ecco, noi non cambiamo idea a seconda della convenienza politica e siamo sempre dalla stessa parte: quella del lavoro e dello sviluppo». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)