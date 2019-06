Olimpiadi, flash mob e manifestazione a Torino: «Appendino si dimetta»

Condividi

Torinodicebasta sta promuovendo sui social una manifestazione per domenica 30 giugno alle ore 18 a Palazzo Civico per chiedere le dimissioni della sindaca di Torino, Chiara Appendino. Il motivo è l’assegnazione delle olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina mentre il capoluogo piemontese è rimasto tagliato fuori.

Per domani sera alle 20, invece, le madamine del comitato “Si Torino” ha promosso un flash mob sempre a Palazzo Civico dal titolo “Appendino ascolta Torino”. «Dopo l’occasione persa delle Olimpiadi invitiamo tutti domani per far

sentire la voce dei cittadini rimasta inascoltata – spiegano dal comitato – la città non può accontentarsi di piccoli sì, in cambio di grandi no. Diciamo al sindaco e al Governo che devono garantire a Torino un futuro di sviluppo e di lavoro». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)