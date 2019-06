Olimpiadi, forme Grana Padano marchiate “Milano-Cortina 2026”

Condividi

Forme di Grana Padano marchiate Milano-Cortina 2026. L’idea è del Consorzio Grana Padano, il prodotto Dop più consumato del mondo, con quasi 5 milioni di forme all’anno, dopo l’assegnazione all’Italia dei giochi olimpici invernali 2026. «Dopo aver realizzato forme dedicate a Expo 2015 – spiega Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio di Tutela del Grana Padano Dop – siamo già al lavoro per capire in che modo possiamo contribuire a valorizzare questo grandissimo successo italiano nel nostro Paese e nel mondo».

«La nascita di forme di Grana Padano ad hoc per Milano-Cortina 2026 va ricondotta anche alle zone di produzione del nostro formaggio, le stesse, Lombardia e Veneto (85% della produzione), in cui avranno luogo le Olimpiadi. Queste forme potrebbero avere finalità mirate e specifiche, come su modello dell’Expo 2015, quando furono destinate a progetti di solidarietà. Ci attiveremo – conclude Baldrighi – con il Coni, il Governo, le Regioni e i Comuni coinvolti direttamente nella candidatura per contribuire a rendere ancor più forte questo fantastico successo». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Grana Padano / Facebook)