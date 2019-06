«Olimpiadi, montagna veneta vince a pochi mesi da tempesta Vaia»

Condividi

«Le Olimpiadi invernali a Cortina e Milano sono un risultato straordinario per tutto il Paese, ma qui, nella montagna Veneta che solo pochi mesi fa era stata devastata da una perturbazione senza precedenti, hanno un sapore particolare». Queste le parole del capogruppo di Zaia presidente, Silvia Rizzotto a commento della conquista delle Olimpiadi 2026.

«Quando, la scorsa estate, Torino si sfilò dichiarando che non sarebbe stata interessata a condividere un progetto tanto complesso, il primo a raccogliere la sfida fu il nostro governatore Luca Zaia. Che, da quel giorno, si è speso in ogni modo e in ogni luogo per portare avanti un’idea tanto ambiziosa: la capitale economica d’Italia che si univa alla perla della Dolomiti per organizzare i giochi invernali del futuro. Un sogno che grazie anche al sostegno continuo e concreto del governo in carica, in particolare del sottosegretario Giorgetti, oggi si realizza. Cortina, il Veneto tutto, dimostrerà di essere all’altezza dell’ennesima sfida: l’abbiamo voluta fortemente – conclude Rizzotto – e ora dimostreremo al CIO e a tutto il mondo che oggi a Losanna è stata fatta la scelta giusta». (a.mat.)

(ph: Facebook Silvia Rizzotto)