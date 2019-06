Olimpiadi, Zaia: «la più bella sfida insieme ad autonomia»

Condividi

Linkedin email

Il presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Venezia all’indomani dell’affidamento delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina, ha commentato: «nei sette anni da qui alle Olimpiadi si prevede un incremento del Pil importante, una sorta di nuovo Rinascimento che interesserà l’Italia e il Veneto».

«Questa è la più bella sfida che tocca al Veneto insieme all’autonomia – ha detto il presidente – e non riguarda solo la montagna. Questa Olimpiade coinvolgerà tutti. La cerimonia di chiusura sarà all’Arena di Verona con oltre 22 mila persone presenti in mondovisione . Noi con gli svedesi ci eravamo già confrontati nel 2014. A Losanna eravamo una bella delegazione, abbiamo puntato sui giovani e abbiamo portato atleti giovani. Abbiamo portato una rappresentanza della nostra imprenditoria internazionale, come Paolo Scaroni, Gabriele Galateri, presidente di Generali e Luca di Montezemolo».

Parlando dell’organizzazione, Zaia ha spiegato che «nel pullman delle olimpiadi c’è posto per tutti, sono di tutti e non devono avere colore politico o ideologia. Quanto a Torino (candidata inizialmente con Milano e Cortina, ndr), ho lavorato perchè restasse dentro ma alla fine è stato impossibile. A questo punto un rientro di Torino penso sia difficile se non improbabile o impossibile, perché dovremmo giustificare un dossier con altri conti, altri costi. Peccato che non ne abbiano approfittato prima», ha concluso. (a.mat.)