Verona, bimba affetta da tetano: «condizioni critiche»

Condividi

Linkedin email

Resta in condizioni critiche la bambina affetta da tetano perché non vaccinata, ricoverata presso l’Ospedale Borgo trento di Verona. Lo ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il dottor Paolo Biban, direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria ad Indirizzo Critico. Il decorso della malattia, ha evidenziato Biban, dura alcune settimane. Fino ad allora, «sarà difficile fare previsioni».

Il tetano è una malattia potenzialmente fatale, ma «dagli anni ’40, quando il vaccino è stato introdotto in tutto il mondo, l’incidenza di questa infezione è crollata di 50 volte». Questo, precisa il direttore dell’Uoc, «è il primo caso che vedo. E come me la stragrande maggioranza dei colleghi italiani e stranieri con cui ho parlato. Nei Paesi avanzati questa malattia è praticamente sparita, specialmente nei bambini». (r.a.)

(Ph. Shutterstock)