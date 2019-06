Vicenza: anche la no vax Cunial e il moderato Dalla Rosa per il Bocciodromo

Sono oltre 700 le firme raccolte in queste settimane dagli attivisti del centro sociale Bocciodromo, per sostenere la loro battaglia di difesa dello stabile comunale di cui sono concessionari temporanei.

Nel maggio scorso, il Comune ha indetto un nuovo bando, con un canone decuplicato, bocciato in toto dalle associazioni che hanno sede in via Rossi. La scadenza per la presentazione delle domande è l’11 luglio, mentre gli attuali affittuari hanno ancora tre mesi di concessione, “prorogabili a 5, se fosse necessario”.

Questo il testo dell’appello, sottoscritto da molti esponenti del mondo dell’associazionismo, della società civile, del sindacato, intellettuali, politici e, ovviamente, cittadini di ogni età:

Difendiamo l’esperienza del Centro Sociale Bocciodoromo che in questi anni ha saputo portare in città una voce critica libera, indipendente e spesso in aperto conflitto con le scelte delle amministrazioni locali, passate e presenti.

Una comunità locale dovrebbe dare spazio e voce a tutte le realtà che si riconoscono nella democrazia e nell’antifascismo e che hanno al proprio centro la valorizzazione dei luoghi e l’inclusione delle persone. Tra le altre, a Vicenza il Bocciodromo ha rappresentato, negli anni, uno spazio di confronto, arricchimento culturale, attività sportiva e molto altro per migliaia di vicentini.

Nonostante ciò, l’Amministrazione Comunale ha scelto di non confrontarsi con questa esperienza e spera di cancellarla con un bando, senza tenere conto dei nove anni di attività e delle relazioni sociali che si sono sviluppate nel territorio.

Il Bocciodromo è possibile grazie al recupero di uno stabile in rovina a spese di centinaia di vicentini. Ma, soprattutto, è uno spazio che vive ogni giorno grazie all’impegno volontario di tante persone che vogliono sviluppare, dal basso, un modello inclusivo aperto, solidale e partecipato di socialità.

Un governo, che sia locale o nazionale, non ha mai il compito di zittire le voci fuori dal coro, ma casomai di garantirne la libera espressione. Ecco perché le scelte che hanno a che fare con il futuro di quello stabile non possono essere racchiuse in tecnicismi, forme giuridiche e strani punteggi elencati in un bando, ma devono essere affrontate attraverso la discussione politica. È o non è, la ricchezza sociale espressa in questi anni dalle realtà che hanno animato il Bocciodromo, un patrimonio per la città di Vicenza?

Proprio per queste ragioni pensiamo che il Bocciodromo non possa essere cancellato da un bando tecnico; quest’esperienza deve continuare in via Rossi 198, qualunque sia l’esito della gara. La posta in gioco non sono le mura, ma il sogno di uno spazio di confronto critico e democratico in una città che vogliamo libera, antirazzista e solidale.