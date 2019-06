Corona e Berlinguer, pace fatta: lui torna e chiede scusa

Condividi

E’ tornato il sereno tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Nell’ultima puntata di Cartabianca, lo scrittore è tornato in studio annunciato dalla giornalista: «una sorpresa per i telespettatori che tengono molto a questa presenza…». Il rapporto si era incrinato la scorsa settimana quando Corona in un’intervista aveva lanciato delle accuse pesanti contro il programma e la conduttrice auspicando che la collaborazione finisse il prima possibile (clicca qui per leggere). La Berlinguer aveva replicato in puntata spiegando che lo scrittore non sarebbe più stato presente in studio (clicca qui per leggere).

E invece le cose sembrano essersi sistemate. Prima di lasciargli la parola la conduttrice aveva precisato: «c’è stato un litigio, lo abbiamo già detto, ed era legato non solo alla birra, ma a un’intervista di cui mi sono molto dispiaciuta per alcune dichiarazioni. Però ci tenevamo a chiudere questa edizione avendo Mauro Corona presente. Ha dato il suo contributo in questa trasmissione che è andata bene ed è cresciuta negli ascolti».

Corona compare in carne ed ossa e chiede scusa: «sono molto felice di tornare: mi sarebbe dispiaciuto troncare così questo dialogo. Ho un caratteraccio, lo so; le trasmissioni hanno a che fare con la persona umana, che a volte non controlla le situazioni. Alla base c’è sempre la persona che può avere delle fuoriuscite. Anche questi errori mi hanno insegnato qualcosa. Mi hanno migliorato, ho capito che alla base di tutto ci sono le buone maniere e la buona educazione». (a.mat.)