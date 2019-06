Goletta Verde sbarca in Veneto: appuntamento a Caorle e Chioggia

Condividi

Da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno, la Goletta Verde di Legambiente farà tappa in Veneto a Caorle (Fondamenta ex Pescheria) e Chioggia per il suo tour 2019 e rinnovare il suo impegno contro i “pirati del mare”. Il viaggio in 25 tappe dell’imbarcazione ambientalista si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare l’ecosistema del Mar Mediterraneo.

Tra le battaglie portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa Veneta ci sarà il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per giovedì alle ore 16:30 presso il Lungomare di Caorle.

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate sul sito di Legambiente, per poi farle arrivare alle autorità competenti. Il servizio SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Il programma di Goletta Verde in Veneto:

Mercoledì 26 giugno – Caorle

Ore 11.00 – arrivo in porto della Goletta presso fondamenta ex pescheria

Dalle 16.00 alle 18.00 – visite a bordo

Ore 18:00 – Presentazione del Progetto Ecospiagge per Tutti: il Litorale del Veneto Orientale in cammino per l’accessibilità e il rispetto dell’Ambiente

L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso la sala del Centro Civico.

Partecipano:

Roberto Vitali, Village 4 All

Paola Fagioli, Responsabile Legambiente Turismo

Giovanni Comisso, Vice Sindaco di Caorle

P. Codognotto, Sindaco S. Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa

Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde

Alessandro Berton, Presidente Unionmare

Massimo Sensini, ViceSindaco Città metropolitana di Venezia*

Modera:

Maurizio Billotto, vice presidente Legambiente Veneto

Giovedì 27 giugno – Caorle

Ore 10.00 – Tavola Rotonda Veneto Plastic Free: Le azioni dei Comuni per la costa

L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso la sala del Centro Civico.

Intervengono:

Luciano Striuli, Sindaco di Caorle

Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20

Antonio Gottardo, Presidente FLAG Veneto – il progetto Feamp per la raccolta di rifiuti in mare

Elena Barbieri, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – il progetto Po d’Amare

Felice Gusso, Navigante

Gianpaolo Bottacin, Assessore all’Ambiente Regione Veneto

Modera:

Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto

Ore 16.30 – Lungomare di Caorle: Trash Mob “Usa e getta? No Grazie!”

dalle 16.00 alle 20.00 – Trasferimento Goletta a Chioggia e ormeggio presso p.ztta Vigo

Venerdì 28 giugno – Chioggia

Ore 11.00 – Conferenza stampa di presentazione dei dati dei risultati del monitoraggio delle acque realizzato lungo le coste del Veneto. L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso Comune di Chioggia.

Intervengono:

Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde

Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20’s

P. Codognotto, Sindaco di S.Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa

Paolo Parati, Arpa Veneto – Responsabile del Centro Veneto Acque Marine e Lagunari

Nicola Dell’Acqua, Regione Veneto – Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio*

Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto

Dalle 17.00 alle 19.00 – Visite a bordo