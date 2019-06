Padova, rapiscono il figlio perchè gay

Condividi

Il figlio è gay e loro non riescono proprio ad accettarlo. Così due genitori, con la complicità di un amico, hanno messo a segno un blitz per rapirlo e costringerlo a lasciare Padova, città dove studiava e aveva trovato l’amore, per trasferirsi in una città in Bulgaria a casa di parenti. Come riporta Cristina Genesin a pagina 24 sul Mattino di Padova in edicola oggi, sarebbe stato un vero e proprio blitz accaduto 4 anni fa. E secondo le indagini non sarebbero mancate le violenze tra minacce di morte e un pugno in pieno volto che provoca lesioni guaribili in 6 giorni.

Il giovane conviveva felicemente con il fidanzato ma i genitori prima fingono di non vedere, poi decidono di agire. Vedevano questa relazione come un’onta, un comportamento che doveva assolutamente essere stroncato. Ora i genitori, di origini bulgare ma residenti nel Veronese, e l’amico che li ha aiutati, rischiano il processo. Le accuse sarebbero gravi: sequestro di persona aggravata, violenza privata e lesioni personali, sempre aggravate e continuate. Del ragazzo, invece, ad oggi, non si hanno più notizie.

