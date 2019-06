Sea Watch, Salvini furioso: «nave fuorilegge con capitano sbruffoncello»

Condividi

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, ha parlato della nave Sea Watch che sta per entrare a Lampedusa dopo aver ignorato l’alt di una motovedetta della guardia di finanza (clicca qui per leggere). «La Sea Watch è una nave fuorilegge che mette a rischio la vita di decine di immigrati per uno schifoso, squallido giochino politico. Useremo ogni mezzo democraticamente concesso per bloccare questo scempio del diritto, questo menefreghismo delle leggi, delle intimazioni e anche dello spirito di dignità umana. L’Italia non può essere punto di approdo per chiunque decida di scaricare esseri umani. Io l’autorizzazione allo sbarco in un porto italiano ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici non la do e non la darò mai. Gli sbarchi in questo Paese – precisa Salvini – sono calati dell’85% e voglio andare avanti con questi risultati, senza che ci siano Ong pirata o fantasma a decidere chi varca i confini del mio Paese».

«C’è una nave che batte bandiera olandese, non è possibile che il governo olandese se ne freghi. Basta, alll’Ue si sveglino, qualcuno si svegli ad Amsterdam. L’Olanda e il governo olandese ne risponderà, il governo tedesco, visto che questa Ong e l’equipaggio è tedesco, ne risponderà. Sono stufo e penso di parlare a nome di 60 milioni di italiani che non sono cittadini di serie b. Se pensano che così si vada avanti – precisa il ministro dell’Interno – hanno sbagliato, useremo ogni mezzo legalmente lecito e necessario per fermare questa vergogna, le leggi di uno Stato si rispettano. L’Ue se vuole far qualcosa faccia partire adesso un bell’aeroplano che carichi queste persone e le porti un po’ a Berlino, un po’ ad Amsterdam, e quel che resta a Bruxelles. L’Italia non è più disposta a far da punto di approdo per clandestini che non hanno nessun titolo di arrivare in Italia».

«Chiamo adesso il presidente del consiglio e il ministro degli Esteri, non esiste che ci siano Paesi europei che se ne fottono di quello che fanno navi battenti la bandiera del loro Paese. Comportamento indegno, in questo caso da parte del governo olandese, ed ennesima dimostrazione che l’Ue sull’immigrazione non esiste, è assente, se ne frega. Basta. C’è un limite alla sopportazione. Chi sbaglia paga, promesso. Non dico solo quella sbruffoncella di questa comandare che fa politica sulla pelle dei migranti ma esistono un governo in Olanda e una commissione europea ed è bene che si sveglino. Esiste qualcuno a Berlino che risponda delle Ong con nazionalità tedesca? – si chiede ancora il vicepremier – Facciano vedere che ci sono. Qui non sbarca nessuno a meno che qualcuno non si faccia carico di portare queste persone ad Amsterdam a Berlino e a Bruxelles. Mi sono rotto le palle che l’Italia sia trattata da alcuni organismi internazionali e da alcuni paesi europei come un paese di serie B», ha concluso. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)