Vai a lavoro in bici? Il Comune ti paga

Guadagnare pedalando. È quanto prevede il progetto “Lavoro in bici 2019” attivato dal Comune di Grisignano di Zocco a inizio mese in collaborazione con il Comune di Vicenza, Fiab e il progetto regionale Green Tour. Il Comune ha messo a disposizione alcune nuove biciclette a pedalata assistita e monitora tramite un gps (e un’apposita app per cellulare) i chilometri percorsi da ogni ciclista che accede al bando. Ogni chilometro verrà retribuito con 25 centesimi, per un massimo di 6 euro al giorno e di 50 euro al mese.

«Il nostro obiettivo è di incentivare la mobilità sostenibile – spiega il sindaco Renzo Lotto, intervistato da Marco Marini sul Giornale di Vicenza di oggi -. Incentivare l’utilizzo della bicicletta, significa meno inquinamento e più salute. Per questo abbiamo acquistato queste prime 25 biciclette, grazie ad un contributo del Ministero dell’Ambiente, e stanziato 4 mila euro di avanzo di amministrazione per il bando comunale».

