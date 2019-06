Autonomia, presidente Puglia: «non forzare mano o Sud insorge»

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, lancia un monito al governo:

«Evitare di forzare la mano su una cosa come sull’autonomia che scatenerebbe un putiferio. Perché l’anno prossimo il Sud non potrebbe che insorgere, democraticamente, davanti ad un disegno in cui le Regioni più forti negoziano con lo Stato l’autonomia e le altre stanno a guardare. Questo non è possibile».