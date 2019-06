Caldo record, Ascom Padova: «spesa a domicilio per gli anziani»

Condividi

In quello che si preannuncia essere il giorno più caldo dell’anno, Ascom Confcommercio di Padova annuncia di aver aderito anche quest’anno all’invito del Comune «per attivare un servizio di consegna della spesa a domicilio che può essere contattato al numero 049 8209711».

«Per noi la consegna a domicilio gratuita – spiega Antonio Mason, titolare del negozio Eland di via dei Tadie presidente della Fratalea Casolinorum Patavinorum – è quasi un obbligo nei confronti della nostra clientela più anziana ma anche per quanti ci scelgono, fin dal 1992, per la qualità delle nostre proposte. E ovviamente – conclude – portiamo a domicilio anche le casse d’acqua minerale o le bibite con vuoto a rendere. Per un servizio ai nostri clienti e per un aiuto all’ambiente». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Prontoemergenza.it)