Meneghini&Associati si aggiudica la comunicazione dell’Ulss9 Scaligera

Meneghini&Associati si aggiudica la gara indetta dalla Ulss Scaligera, un grande progetto di comunicazione integrata che porta a livelli evoluti di comunicazione: piattaforma digital integrata, social network per un contatto diretto con l’utenza, comunicazione dinamica negli ambienti ospedalieri, presidio delle media relation e ancora congressi, special events, per comunicare meglio e per informare di più. E ancora, progetti sociali per la manutenzione del verde o il book-crossing, una libreria gratuita in corsia, a disposizione dei pazienti, già realizzati con successo da M&A in altre realtà d’Italia e allo studio per le strutture della Scaligera.

A rendere ancora più attrattivo e di valore il progetto per l’azienda sanitaria è il fatto di essere a costo zero. Il format di M&A, collaudato in 15 anni di attività interessando centinaia di aziende sanitarie in Italia e migliaia di sponsor e partner, consiste nel creare partnership con aziende private e strutture sanitarie tali da generare una redditività che si traduce per la struttura sanitaria in servizi chiavi in mano, senza costi diretti. Per le aziende sanitarie è fondamentale non distogliere risorse per la comunicazione nell’economia di un sistema che, sia pur con grandi budget, deve privilegiare l’assistenza al malato e la qualità del servizio offerto, senza rinunciare al ruolo della comunicazione oggi strategico per un’informazione accurata e puntuale, indispensabile per aiutare l’utente nell’accesso e nella fruizione dei servizi sanitari.

Nell’immediato la nuova sinergia tra Meneghini & Associati e Azienda Ulss 9 Scaligera si concretizzerà in una strategia cross-mediale, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la comunicazione con il pubblico attraverso progetti di nuovi strumenti digitali – come la nuova web tv, le video-dirette social, il sistema di chat del sito, la gestione totalmente digitale dei reclami e l’integrazione dei QR code nei materiali grafici – per veicolare gli eventi e le novità dall’Azienda Ulss 9 Scaligera, messaggi istituzionali e di salute pubblica, sempre con un occhio di riguardo ai più giovani, alle donne e alla terza età, un percorso che ha già portato la Ulss9 Scaligera ad essere la prima Ulss in Veneto per numero di followers nei canali social.