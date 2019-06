Migranti, Meloni: «affondare Sea Watch 3»

Condividi

La nave ong Sea Watch 3 va affondata. A sostenerlo in un video pubblicato su Facebook è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che poi nei commenti spiega che ovviamente non intendeva dire che la nave vada affondata con le persone ancora a bordo. «La Sea Watch viola i nostri confini, entra nelle acque territoriali italiane, con l’obiettivo di portare gli immigrati clandestini che ha a bordo sul nostro territorio nazionale – afferma la Meloni – . Lo fa non solo contro il parere del nostro governo, aggiunge, ma anche contro il parere della Corte europea di Strasburgo».

«La Sea Watch è una nave che deve essere sequestrata – spiega la leader di Fratelli d’Italia -, l’equipaggio deve essere arrestato, gli immigrati a bordo devono essere rimpatriati e la nave deve essere affondata come accade con le navi che non rispettano il diritto internazionale. La sinistra sta spargendo in rete la bufala che vorrei affondare la nave con i migranti sopra– spiega poi nel commento al post -. Sono talmente furbi che si sono limitati a leggere il titolo del post senza ascoltare quello che dico nel video». (t.d.b.)



(ph. Imagoeconomica)