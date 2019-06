Condividi

Fabio Fazio ha accettato il taglio del proprio compenso richiesto dalla Rai. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos da persone a conoscenza dei fatti, la riduzione sarebbe stata concordata due settimane fa.

Fazio avrebbe accolto la diminuzione in quanto necessità generale dell’azienda e non misura punitiva ad personam, concretizzando così una disponibilità che aveva già manifestato più volte pubblicamente. L’intesa non riguarda un rinnovo ma un contratto in essere. (a.mat.)

