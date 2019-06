«Scosse elettrice e lavaggio del cervello ai bimbi da dare in affido»

Politici, medici, assistenti sociali e liberi professionisti. Sono queste le figure colpite da un’ordinanza di custodia cautelare legata all’operazione “Angeli e Demoni” compiuta dai carabinieri di Reggio Emilia coordinati dalla procura Reggiana. Secondo le indagini, da anni sarebbe stato messo in piedi un illecito e redditizio sistema di gestione minori. Tra gli arrestati anche un sindaco e assistenti sociali nonché psicoterapeuti di una nota onlus di Torino. Tra i destinatari di altri provvedimenti cautelari anche psicologi dell’Asl reggiana. Sono accusati, a vario titolo, di frode processuale, depistaggio, abuso d’ufficio, maltrattamenti su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione e peculato d’uso.

Gli investigatori avrebbero scoperto che, tra gli affidatari dei minori, c’erano anche titolari di sexy shop, persone con problematiche psichiche e con figli suicidi. Sarebbero invece due i casi accertati di stupro presso le famiglie affidatarie e in comunità.

Gli investigatori spiegano:

«Quello che veniva spacciato per un modello istituzionale da emulare sul tema della tutela dei minori abusati altro non era che un illecito business ai danni di decine e decine di minori sottratti alle rispettive famiglie. Ore e ore di intensi lavaggi del cervello sono state intercettate durante le sedute di psicoterapia effettuate sui minori, anche di tenera età, dopo che gli stessi erano stati allontanati dalle rispettive famiglie, attraverso le più ingannevoli e disparate attività».

E non finirebbe qui:

«Relazioni false, disegni dei bambini artefatti attraverso la mirata aggiunta di connotazioni sessuali, terapeuti travestiti da personaggi cattivi delle fiabe in rappresentazione dei genitori intenti a fargli del male, falsi ricordi di abusi sessuali ingenerati con gli elettrodi di quella che veniva spacciata ai bambini come macchinetta dei ricordi. Per lunghi anni le lettere e i regali dati dai genitori naturali ai bambini non venivano loro consegnati ma accatastati in un magazzino dove sono stati rinvenuti e sequestrati».