Sea Watch: «chi ci finanzia? Salvini!»

Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch (in foto), è intervenuta ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital per fare il punto sulla nave in attesa di attraccare al largo di Lampedusa e sulla polemica riguardante i finanziatori della ong. «In questi giorni ci sta finanziando Salvini. L’organizzazione sta ricevendo un boom di donazioni, una cosa mai vista. Il sito non funziona da ieri, è andato in tilt per le tante donazioni. Quindi ringraziamo il ministro dell’Interno».

«Normalmente Sea Watch è finanziata da privati, l’unico grande donatore che abbiamo è la Chiesa protestante tedesca. E il nostro bilancio è pubblico». In chiusura, Linardi ha smentito chi dice che i marinai di Sea Watch guadagnerebbero 7mila euro al mese: «l’equipaggio è formato da volontari. Ci sono solo due figure tecniche, il capitano e il primo macchinista, che vengono retribuite perché lavorano per Sea Watch a tempo pieno». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)