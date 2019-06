Spari contro casa Gervasutti, pm chiede archiviazione

Condividi

Linkedin email

Il pm Valeria Spinosa ha chiesto l’archiviazione per il caso dei colpi di pistola esplosi il 16 luglio 2018 contro la casa del giornalista Ario Gervasutti. Come riporta il Corriere del Veneto di oggi, infatti, a distanza di quasi un anno non sono arrivate rivendicazioni e le indagini, svolte anche sui vicini di casa dell’ex direttore del Giornale di Vicenza, non avrebbero portato a nulla di rilevante, di qui la decisione di chiedere l’archiviazione. Ora la parola passa al gip.

(Ph. Vvox)