Gli americani amano l’Europa ma città come Amsterdam e Venezia sono «strapiene» di turisti. Così, in un articolo di Jason Horowitz sul “New York Times“, Treviso viene indicata come una valida alternativa.

L’articolo esalta non solo la città, ma anche la provincia con le sue colline. La Marca trevigiana viene definita un’«oasi di verde e richiami culturali» e il Tiramisù vale da solo la visita della città. (t.d.b.)

(ph. Shutterstock)