Vicenza, Siotto (“Rucco sindaco”): «Unesco? nessun problema»

Condividi

Linkedin email

Simona Siotto, capogruppo della “lista Ruccosindaco” in consiglio comunale a Vicenza, con delega a Unesco, risponde all’ex primo cittadino Achille Variati, preoccupato per la permanenza del capoluogo berico nella lista delle città patrimonio dell’umanità. Lo riporta Il giornale di Vicenza di oggi.

«Mi fa piacere che Variati si ricordi che esiste l’Unesco – afferma la Siotto -, visto che prima se ne era dimenticato. La verità è che proprio le risposte che diede la sua giunta ai professionisti furono giudicate insoddisfacenti e parziali. Per quanto riguarda il parco della Pace è proprio il progetto voluto da Variati a non piacere agli ispettori. La nostra rielaborazione, invece, è stata apprezzata. La pista di volo – aggiunge – non si farà. Non la vogliamo e il sindaco è stato abbastanza categorico a riguardo». (t.d.b.)

(ph. Facebook – Simona Siotto)