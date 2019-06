Autonomia del Veneto, Bertolissi: «aumenterà spesa? Falso»

Condividi

Autonomia, il capo dei “tecnic” della Regione Veneto, cioè la delegazione trattante, professor Mario Bertolissi, ordinario di diritto costituzionale dell’università di Padova, risponde alle critiche sollevate nei giorni scorsi. Bertolissi in un comunicato critica la presa di posizione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte soprattutto sulla spesa storica e sull’eventualità che la bozza proposta dal Veneto faccia aumentare le spese. «Il Presidente Luca Zaia mi ha messo tra le mani l’“Appunto per il Presidente del Consiglio dei ministri”, licenziato il 19 giugno, utilizzato nel corso della riunione del Gabinetto del 26: appunto che pare abbia concorso a provocare l’ennesimo rinvio – spiega Bertolissi -. Anche per questo, credo valga la pena di informare l’opinione pubblica, che deve sapere di che cosa stanno parlando: non tanto delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, quanto, implicitamente, ma chiaramente, del Mezzogiorno, di cui si preoccupa Luigi Di Maio. Parlando a Napoli, il 18 gennaio 1923, Luigi Sturzo ricordò come “nel primo congresso nazionale tenuto a Bologna nel 1919 fu riaffermato che il problema del Mezzogiorno è di carattere “nazionale”».

«Sono trascorsi cent’anni e che cosa è scritto nell’appunto? Stando all’essenziale, l’estensore discute delle materie e si chiede se possano essere attribuite le relative funzioni a “tutte” 23 oppure no. La conclusione è negativa, perché c’è “qualche dubbio di costituzionalità”, sul presupposto che non sarebbe possibile “scorporare” parte delle materie di spettanza statale. Indicazioni di carattere concreto? Nessuna, ovviamente, mentre il consueto richiamo alla sanità e all’istruzione, che dovrebbero rimanere saldamente nelle mani dello Stato, non dice affatto di quali sono le condizioni in cui versano entrambe nelle varie Regioni, ma evocano l’eguaglianza in astratto. Insomma, si parla di “indebolimento dei diritti di cittadinanza” come se oggi fossero assicurati, con la medesima intensità, su tutto il territorio nazionale: mentre in Calabria, è meglio non ammalarsi e non poche difficoltà incontra pure l’istruzione. Che cosa si è fatto finora? Di certo, il degrado non dipende dall’autonomia differenziata, che non c’è; sebbene, tra l’altro, da una classe dirigente incapace, sulla quale l’appunto sorvola, preferendo dialogare sui massimi sistemi, che non portano mai a nulla di buono».

«Nelle bozze è riaffermato il criterio della spesa storica – spiega ancora Bertolissi – : a ogni Regione si darà quel che ora spende lo Stato, che è quanto di più irrazionale e scombinato vi può essere. Le Regioni hanno previsto che, “nell’ipotesi di mancato adempimento”, da parte dello Stato, dell’obbligo di introdurre i costi e i fabbisogni standard (l’inerzia dura da un decennio), si debba applicare il criterio del “valore medio nazionale pro-capite”, favorevole alle Regioni istanti. Sorpresa! Infatti, questa previsione sarebbe stata concepita “in chiave (incomprensibilmente) sanzionatoria per lo Stato”. Davvero, un rilievo paradossale, dal momento che la spesa storica genera inefficienze ed irresponsabilità; è contraria a elementari principi costituzionali; e, solo per questo, superarla dovrebbe corrispondere a un imperativo categorico per lo Stato, che pretende di essere garante della solidarietà, dell’eguaglianza e del pluralismo. Questa, quindi, è una clausola che sollecita a fare».

«Invece – conclude il professore -, i fatti dimostrano che, finora, lo Stato ha “garantito” il contrario: lo provano le condizioni in cui versano il Mezzogiorno e, in particolare, Roma Capitale, di cui varrebbe la pena si occupassero il Governo e, pure, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. È sufficiente guardare fuori dalla finestra; leggere i quotidiani; prendere atto dei risultati di inchieste, che narrano storie vergognose. Ne sarebbe felice, per primo, il Costituente». (t.d.b.)

(ph Vvox)