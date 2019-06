Azienda zero: concorso per 256 nuovi medici

Condividi

«Da qui al 9 agosto Azienda Zero gestirà infatti una vera e propria ondata di nuovi concorsi». Così il governatore del Veneto Luca Zaia, commenta “l’estate di concorsi” per medici, tecnici, infermieri e veterinari, per un totale di migliaia di candidati, e con altri 256 posti per medici in specialità significative, come Anestesia e Rianimazione, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Generale, Medicina e Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Toracica, Ortopedia, Urologia. Tutti questi concorsi si terranno tra l’1 luglio e il 9 agosto.

Oltre ai nuovi posti messi a bando per i medici, Azienda Zero sta gestendo un concorso per Oss con oltre 4.000 candidati per 312 posti, per il quale in questi giorni è iniziata la prova orale. In dirittura d’arrivo anche il concorso per infermieri, i cui termini di presentazione domande sono già scaduti e che vede oltre 6400 candidati, nonché l’espletamento del concorso per Tecnici di Laboratorio con circa 1100 candidati. È anche in corso di approvazione il provvedimento per l’indizione del concorso per Tecnici di Radiologia. Si darà avvio, inoltre, alle procedure concorsuali dell’area amministrativa. (r.a.)

