Veneto, caos caldo: blackout e 3 vittime

Il caldo che ieri ha toccato il suo picco massimo (oltre i 40 gradi) proprio a Rovigo ha purtroppo mietuto una vittima a Villadose, in provincia. Una donna di 63 anni di origine romena che lavorava come badante è stata stroncata da un malore mentre aspettava degli amici in casa sua.

Gli ospiti l’hanno trovata esanime verso le 18:30. La donna è stata colpita da arresto cardiaco e i tentativi di rianimarla sono stati inutili. Altre due vittime a Riese Pio X (Treviso) dove un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nella sua auto e a Mozzecane (Verona) dove ha perso la vita un agricoltore di 77 anni. Un’altra persona è ricoverata in ospedale a Conegliano sempre per il caldo. Inoltre ci sono stati molti blackout che hanno coinvolto ascensori e mezzi pubblici, bloccati. Il caldo africano è arrivano persino in montagna con 31 gradi a Cortina. (t.d.b.)

(Fonte: RaiNews)