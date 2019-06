«Bilancio Fondazione Arena: guadagni sulla pelle dei lavoratori»

Condividi

Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco commenta in una nota il bilancio della Fondazione Arena, criticando la scelta dei vertici di non consentire ai consiglieri comunali di visionare il nuovo Piano di Sviluppo. «Dagli annunci di apertura e disponibilità e dialogo della campagna elettorale, i vertici di Fondazione Arena sono presto passati ad uno stile di governo dell’ex ente lirico in stile padronale ottocentesco, negando l’accesso ai consiglieri comunali che chiedono di visionare il cosiddetto Piano di Sviluppo e brindando per i risultati economici ottenuti esclusivamente grazie ai sacrifici che i lavoratori hanno fatto in questi anni – afferma Bertucco -. Non serve infatti un master alla Bocconi per capire che l’ammontare degli utili sbandierati per l’anno 2018 (2,6 milioni di euro) corrisponde al taglio degli stipendi concordati attraverso il Piano di Salvataggio predisposto dai commissari Fuortes e Polo. Che cos’hanno da nascondere nel nuovo piano industriale?».

«Non c’è farina nel sacco di questo consiglio di indirizzo che non si è preso la responsabilità di decidere su nessuno delle criticità ribadite anche nell’ultima relazione della Corte dei Conti – prosegue Bertucco – , riguardanti, ad esempio, il depauperamento del patrimonio netto (malgrado il conferimento, ovviamente fittizio, dell’anfiteatro Arena in comodato d’uso a titolo gratuito) o sull’indebitamento che non cala ma passa semplicemente dal pagare i fornitori con i soldi delle banche e viceversa. Intatte anche le sfide che Fuortes e Polo hanno lasciato alla città, ad esempio sulla riorganizzazione interna della Fondazione Arena, sui tagli alla dirigenza, sul taglio dei rapporti con l’ex Arena Extra e con il museo Amo». (t.d.b.)

