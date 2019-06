Hellas Verona, Gruppo Sinergy confermato sponsor fino al 2021

Condividi

L‘Hellas Verona e il Gruppo Sinergy confermano la loro collaborazione fino al 2021 dopo un primo anno di sponsor, conclusosi con la promozione in Serie A. «Dopo una prima stagione di reciproche soddisfazioni, l’Hellas Verona e Gruppo Sinergy hanno deciso di andare avanti insieme fino al 2021 – si legge nella nota della società -. Un accordio biennale, quindi, per l’azienda di energia veronese giovane ma in costante sviluppo, che anche quest’anno troverà posto sul petto dei gialloblù in ogni gara di Coppa Italia e soprattutto Serie A TIM, un traguardo raggiunto insieme meno di un mese fa. Il coronamento di una stagione all’insegna della trasversalità, come testimonia l’impegno nelle giovanili con il supporto dato all’Hellas Cup, che nella scorsa stagione ha preso il nome del Gruppo Sinergy. Anche nel ritiro di Primiero Sinergy ci sarà, con iniziative per i tifosi nell’Hellas Village».

Gruppo Sinergy ha confermato il proprio ruolo di Main Sponsor per un’altra stagione anche con l’Hellas Verona Women, andando così a posizionarsi su entrambe le maglie di una delle uniche 7 squadre italiane con maschile e femminile nel massimo campionato.

Il commento del presidente dell’Hellas Maurizio Setti (in foto)

«Con Sinergy è stato, fin da subito, molto più di un rapporto lavorativo. Con Filippo siamo riusciti nel tempo a dare vita a tante iniziative che vanno molto oltre la presenza sulle maglie, e sarà un orgoglio per la società portare il logo di questa azienda veronese su tutti i campi della prossima Serie A. Molto ha significato la vicinanza e la voglia di Sinergy di seguire il Club anche nei momenti più complicati. La trattativa era già avviata prima della conclusione della stagione, questo a conferma della fiducia reciproca che si era creata tra le parti. Una fiducia che ha permesso di gettare le basi per un rapporto sempre più solido, confermato dalla durata biennale per quanto riguarda il Verona e anche dalla presenza di Sinergy sulla maglia delle nostre ragazze. Un grazie sincero ad un’azienda veronese vicina ai nostri colori».

Il commento di Filippo Piccoli, fondatore e amministratore delegato di Gruppo Sinergy:

«Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso a fianco dell’Hellas Verona, una collaborazione fatta di confronti continui per diffondere al meglio il nostro marchio. La partnership instaurata l’estate scorsa ha permesso di incrementare notevolmente la visibilità di Gruppo Sinergy, con una presenza sul territorio sempre più capillare. Vivere da imprenditore e al tempo stesso da tifoso gialloblù la promozione in Serie A è un’emozione incredibile. L’accordo biennale definito col club è una scelta di continuità in ottica di crescita aziendale, valorizzata anche dalla forte componente veronese presente in Gruppo Sinergy. Saremo presenti nel corso del ritiro estivo ed in tutta la stagione con soluzioni dedicate ai sostenitori gialloblù, sin dalla campagna abbonamenti. Il costo dell’abbonamento verrà infatti scontato nella bolletta luce-gas, per consentire a chi sostiene questi colori di risparmiare sulle utenze e assistere alle partite del prossimo campionato. Un’iniziativa, nata grazie anche al supporto della società scaligera, che premia la fede calcistica e la fiducia riposta nella nostra azienda».

