Veneto Banca, risparmiatori in piazza: «chiudere i conti con Intesa»

Ieri in occasione dell’«anniversario della distruzione del sistema creditizio veneto e del risparmio dei veneti» circa 150 risparmiatori in provincia di Treviso hanno risposto all’invito del “Coordinamento Associazioni Banche Popolari Venete don Enrico Torta”. I manifestanti hanno sfilato all’ombra degli ombrelli da piazza dei selese a piazza Dall’Armi, davanti a quella che è stata la sede storica di Veneto Banca ed ora è un’agenzia di Banca Intesa. Qui era esposto un grande cartello “Chiudiamo i conti con Banca Intesa” , assieme alle bandiere del coordinamento ed altro cartello giallo con scritta verde, chiara allusione all’attuale governo, dove era scritto “Governo ancora ladro”. Presenti il presidente del coordinamento, l’ avvocato Andrea Arman, che nei giorni scorsi aveva espresso delusione per il fondo di ristoro, il sindaco di Cornuda Claudio Sartor e il presidente del centro di primo soccorso risparmiatori Walter Baseggio.

Arman in una nota lancia il suo «forte invito alla politica affinché si adoperi per creare le condizioni di dialogo con Banca Intesa e L.C.A. per affrontare e risolvere le migliaia di posizioni di risparmiatori che incolpevolmente sono stati condotti ad operazioni baciate dirette ed inverse ed oggi sono debitori ai quali Banca Intesa e S.G.A. chiedono interessi superiori al 15%». (t.d.b.)

